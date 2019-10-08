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08.10.19 10:13

Дело о растрате 58 млн грн бюджетных средств при закупке топлива для Минобороны направлено в ВАКС, - САП

САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту растраты средств Государственного бюджета Украины в особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны Украины на общую сумму более 58 млн грн.

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Как иформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

В указанном производстве обвиняются бывший заместитель Министра обороны Украины, директор и работник отдела Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны, служащий Департамента внутреннего аудита Минобороны, представитель ООО "Трейд Коммодити" в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины, также реальный конечный владелец ООО "Трейд Коммодити" - в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

"Расследованием, которое проводили детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП, установлено, что вышеуказанные лица в 2016 году без предусмотренных законом оснований, путем подготовки и подписания дополнительных соглашений к договорам поставки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны, организовали повышение цен на нефтепродукты, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 58 126 559,92 грн", - сказано в сообщении.

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В ведомстве напомнили, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Дело о растрате 58 млн грн бюджетных средств при закупке топлива для Минобороны направлено в ВАКС, - САП 01

Дело о растрате 58 млн грн бюджетных средств при закупке топлива для Минобороны направлено в ВАКС, - САП 02

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