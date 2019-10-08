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08.10.19 10:42

Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине. ФОТО

Контрразведчики СБУ реализовали тщательно спланированную операцию, в результате которой житель города Сорокино добровольно отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и покинул оккупированную территорию Луганщины.

Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Правоохранители установили, что из-за материальных трудностей мужчина вынужден был вступить в ремонтную роту так называемого "2 армейского корпуса народной милиции ЛНР", где чинил поврежденную в боях военную технику боевиков. Однако, осознал ошибочность своего шага и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности российско-террористических войск на территории нашего государства", - сообщили в СБУ.

Контрразведчики и следователи СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил тяжких преступлений.

Также он предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине. По решению суда он освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

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Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине 01

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