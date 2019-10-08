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08.10.19 11:03

Сенцов предоставил ООН информацию для судов против России

Освобожденный после пяти лет незаконного содержания в России украинский режиссер Олег Сенцов предоставил Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине данные о свое содержание в российском заключении.

Сенцов предоставил ООН информацию для судов против России

Об этом сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что на протяжении заключения миссия ООН поддерживала связь с адвокатом Сенцова, анализируя судебные решения по его делу. Во время личной встречи с экс-пленником были задокументированы нарушения прав человека по его делу.

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"Я делаю все, что могу для помощи людям, которые остаются за решеткой. Кто лучше знает, через что они проходят?" – подчеркнул Сенцов.

В Мониторинговой миссии отметили, что полученная от Сенцова информация будет использована для анализа ситуации с правами человека в Крыму, подготовки публичных докладов и адвокации для привлечения виновных к ответственности.

Также представители миссии намерены провести интервью со всеми освобожденными 7 сентября в рамках обмена между Украиной и Россией.

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