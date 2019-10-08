Все в большей степени зависело от крымчан, пропаганда оказала свое воздействие, - Кольченко об оккупации Крыма Россией

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Все в большей степени зависело от нас, от самих, от крымчан", - сказал он.

При этом он признал, что население в Крыму долгое время "находились под российской пропагандой". Это повлияло на отсутствие более массового сопротивления российской аннексии среди крымского населения, считает Кольченко.

"Эта агрессивная пропаганда имела определенное воздействие. Просто как мне видется, все просто не до конца понимали ту разницу между той Россией, в которую они хотят попасть и реальной Россией", - отметил он.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили якобы в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

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