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08.10.19 11:45

Горняки на Луганщине отказываются спускаться в шахту из-за долгов по зарплате

В Луганской области остановила работу ОП "Шахта "Новодружеская", что входит в состав "Лисичанскуголь", поскольку горняки отказываются спускаться в забой, требуя погасить долг. Им должны 120 миллионов гривен.

Горняки на Луганщине отказываются спускаться в шахту из-за долгов по зарплате

Об этом в Facebook написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в первую смену прекратили добычу угля горняки ОП "Шахта "Новодружеская", что входит в состав ПАО "Лисичанскуголь". Они отказываются приступать к работе, требуя погашения задолженности по заработной плате. Горнякам трех шахт этого объединения задолжали 120 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, сотрудники соседней шахты имени Г.Капустина в городе Привольнянское предупредили администрацию предприятия, что со второй смены также намерены прекратить работу.

Волынец рассказал, что протестуют и горняки шахты "Горная"ГП "Первомайскуголь". Они уже вторые сутки отказывают спускаться в забой. Их требования аналогичные - выплата долгов по заработной плате.

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