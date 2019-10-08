Прокуратура будет ключевой в новой правоохранительной системе, - замгенпрокурора Трепак

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Рассматриваю новую должность как уникальную возможность реализовать свой потенциал максимально эффективно для того дела, которым занимался на протяжении последних почти двадцати лет", - написал он, подчеркнув, что сейчас идет формирование новой правоохранительной системы Украины, в которой прокуратура будет играть ключевую роль.
Трепак отметил, что прокурорская деятельность для него нова, но выразил уверенность в ее максимально быстром освоении.
"Думаю освоить ее максимально быстро, с учетом того, что моя предыдущая деятельность в правоохранительной сфере была непосредственно связана в том числе с деятельностью прокуратуры", - написал он.
Напомним, сегодня генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Трепака своим заместителем.