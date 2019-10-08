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08.10.19 12:17

Нардеп Гончаренко обратился в ГБР из-за слов Зеленского о подконтрольности ему генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко направил обращение в Государственное бюро расследований с просьбой расследовать заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в разговоре с президентом США Дональдом Трампом в июле, о том, что на должность генерального прокурора Украины будет назначен 100% подконтрольный ему кандидат.

Нардеп Гончаренко обратился в ГБР из-за слов Зеленского о подконтрольности ему генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Об этом Гончаренко сообщил в Facebook и обнародовал копию обращения в ГБР , передает Цензор.НЕТ.

"Статья 3 закона Украины "О прокуратуре" определяет основы деятельности прокуратуры, среди которых есть, в частности, независимость прокуроров, предусматривающая существование гарантий от незаконного политического, материального или другого влияния на прокурора… С учетом высказываний действующего президента Украины Зеленского о том, что нынешний генеральный прокурор Руслан Рябошапка является его человеком, о соблюдении (или нарушении) каких принципов законности идет речь? Каким образом Рябошапка… сможет независимо проводить расследование в отношении президента или его окружения… в случае возникновения такой ситуации?" - говорится в депутатском обращении Гончаренко.

Нардеп Гончаренко обратился в ГБР из-за слов Зеленского о подконтрольности ему генпрокурора 01

В обращении парламентарий отмечает, что видит в этом признаки преступления, предусмотренного ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и в связи с этим просит ГБР "принять надлежащие меры по расследованию этой ситуации и определения степени вины вышеуказанных лиц".

Нардеп Гончаренко обратился в ГБР из-за слов Зеленского о подконтрольности ему генпрокурора 02

"Не может президент страны обещать кому бы то ни было, что дело будет расследовано или что он поручит генеральному прокурору что-то сделать. Мы все-таки живем в демократической, а не монархической стране. Уверен, что ГБР начнет уголовное расследование насчет данного высказывания Владимира Зеленского", - прокомментировал Гончаренко свое обращение.

"Владимир Александрович, что касается допроса, то вы всю информацию можете узнать из моего телеграм-канала… Там я оперативно сообщу, когда прийти и какие документы с собой взять. Сделаем их вместе", - добавил парламентарий.

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