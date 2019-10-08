Зеленский поздравил юристов с профессиональным праздником

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Уважаемые друзья! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем юриста.

Ваша ежедневная и самоотверженная борьба за справедливость, гуманность, законность и правопорядок играют ведущую роль в преодолении вызовов современности и развитии Украины как правового и демократического государства.

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Убежден, что юридическое сообщество компетентных, зрелых и инициативных специалистов и в дальнейшем будет прилагать усилия для приближения отечественной правовой системы к европейским стандартам, утверждения принципов верховенства права, верности идеалам правды и уважения к закону", - говорится в поздравлении Президента.

Также Зеленский пожелал юристам крепкого здоровья, мира, вдохновения и новых свершений во имя Украины.