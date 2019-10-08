Пенсионер случайно застрелил знакомого, стоявшего у мишени, - полиция Хмельнитчины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.
Событие произошло 6 октября около 14:30 часов на пустыре возле села Россоша Хмельницкого района.
"Предварительно установлено, 46-летний пострадавший вместе с подозреваемым на пустыре возле села Россоша занимались пристрелкой оптического прицела охотничьего карабина, в ходе чего последний случайно попал в голову знакомому, который стоял у мишени", - сказано в сообщении.
Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.