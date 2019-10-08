Мы просто "подарили" Украину своим соперникам. За это США и НАТО должны нас благодарить, - Лукашенко

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Минске на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Он напомнил, что Восток и Запад противостоят друг другу еще со времен Советского Союза, особенно в военной сфере. Это противостояние привело к событиям в Украине.

"Сегодня мы Украину просто "подарили" своим соперникам. Ну, что не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой", - сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сегодня конфликт в Украине еще можно решить, "потому что диагноз установлен".

"Как решить болезнь, тоже вроде знаем, только надо начинать ее лечить. Нынешняя власть в Украине, Президент - он, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему", - отметил глава белорусского государства.

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При этом Лукашенко считает, что разрешение "конфликта" на Донбассе - это не главное.

"Главное состоит в том, какое "наследство" он (Президент Украины. - Ред) получил с точки зрения экономики и общества, которое там сегодня сложилось. Там столько линий разграничения, что Президенту одному с этим не справиться, тем более не имея тех полномочий, которые имеют президенты России, Беларуси, Казахстана и так далее", - констатировал белорусский лидер.

Лукашенко убежден, что если США не подключатся к решению этой проблемы, то даже Европа не будет в силах помочь Украине. Хотя Евросоюз, предположил президент Беларуси, и сам в этом не особо заинтересован.

"Надо собраться, поговорить, подкорректировать планы. И надо действовать. Но, наверное, "большим" не хочется", - сказал он.

Лукашенко обратил внимание, что после переговоров с Зеленским убедился: украинская власть понимает, как разрешить "конфликт" в своей стране.

"Если Россия и Евросоюз (хотя бы они на первом этапе, еще Америка подключится) помогут решить этот конфликт, сохранить целостность и независимость Украины, эта проблема будет решена", - подчеркнул белорусский президент.

"Если мы потеряем пусть неопытного, молодого Зеленского и эту власть в Украине (а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне), взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать", - резюмировал Лукашенко.

Как сообщалось, выступая на пленарной сессии "В поисках повестки мира и сотрудничества для Европы", Президент Беларуси отметил некоторый прогресс в разрешении "конфликта в Украине", но вместе с тем призвал страны Европы принимать более активные и действенные меры, чтобы остановить войну в соседней стране.

Лукашенко убежден, что способность урегулировать "конфликт" в Украине - важный тест для стран Европы.

"Это лакмусовая бумажка. Если мы можем что-то, давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Украинский конфликт - это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет - будем собираться, разговаривать, - сказал онт. - Но толку будет мало".

Он напомнил, что недавно посетил Житомир, где проходил очередной белорусско-украинский форум регионов. "С Президентом Владимиром Зеленским мы имели обстоятельный разговор по широкому кругу тем. Я почувствовал, что Президент Украины - человек настоящий, крепкий, патриот своей родины. Нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая досталась ему в "наследство". Он готов к трудным решениям для достижения мира. И мы его в этом поддерживаем", - рассказал Лукашенко.