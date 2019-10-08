Кремль ждет, что Зеленский поздравит Путина с днем рождения до конца дня

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"До конца дня я не видел среди поступивших посланий (с поздравлениями. - Ред.) каких-либо посланий от Трампа и Зеленского", - сказал он.

"Или их нет, или они могут поступить позже: иногда по дипломатическим каналам они могут поступать с задержкой, - пояснил Песков. - А могут и вообще не поступать".

Напомним, вчера, в день 67-летия президента РФ Владимира Путина, возле посольства РФ в Киеве, прошла акция "Суд над Путиным".

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