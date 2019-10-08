Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
08.10.19 13:14

Нобелевскую премию по физике присудили Пиблсу, Майору и Кело за космические исследования

Сегодня, 8 октября, в Стокгольме вручили Нобелевскую премию по физике.

Джеймсу Пиблсу, а также Мишелю Майору и Дидье Кело присудили Нобелевскую премию по физике за "теоретические открытия в физической космологии" (первый) и за "открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа" (двое других). Об этом сообщил сайт организаторов в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Они получат 9 млн шведских крон (примерно $900 000), которые разделят между собой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США и Великобритании за открытие механизма адаптации клеток к кислороду

В 1995 году Майор и Кело первыми открыли планету вне Солнечной системы - это была планета 51 Пегаса b у звезды-желтого карлика, похожей на Солнце. Открытие "положило начало революции в астрономии", заявили при награждении победителей. С тех пор в нашей Галактике было найдено более 4000 экзопланет.

Пиблс с середины 1960-х годов разрабатывал теорию, которая "является основой нашего современного понимания истории Вселенной - от Большого взрыва до наших дней".

Нобелевскую премию по физике присудили Пиблсу, Майору и Кело за космические исследования 01
Нобелевскую премию по физике присудили Пиблсу, Майору и Кело за космические исследования 02
Нобелевскую премию по физике присудили Пиблсу, Майору и Кело за космические исследования 03
Нобелевскую премию по физике присудили Пиблсу, Майору и Кело за космические исследования 04
Нобелевскую премию по физике присудили Пиблсу, Майору и Кело за космические исследования 05
Нобелевскую премию по физике присудили Пиблсу, Майору и Кело за космические исследования 06
Нобелевскую премию по физике присудили Пиблсу, Майору и Кело за космические исследования 07

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100