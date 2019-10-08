Нобелевскую премию по физике присудили Пиблсу, Майору и Кело за космические исследования

Джеймсу Пиблсу, а также Мишелю Майору и Дидье Кело присудили Нобелевскую премию по физике за "теоретические открытия в физической космологии" (первый) и за "открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа" (двое других). Об этом сообщил сайт организаторов в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Они получат 9 млн шведских крон (примерно $900 000), которые разделят между собой.

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В 1995 году Майор и Кело первыми открыли планету вне Солнечной системы - это была планета 51 Пегаса b у звезды-желтого карлика, похожей на Солнце. Открытие "положило начало революции в астрономии", заявили при награждении победителей. С тех пор в нашей Галактике было найдено более 4000 экзопланет.

Пиблс с середины 1960-х годов разрабатывал теорию, которая "является основой нашего современного понимания истории Вселенной - от Большого взрыва до наших дней".













