Ночью на Херсонщине подожгли дом судей Чаплинского и Новокаховского судов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Сегодня около трех часов ночи в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил житель с. Малокаховка и сообщил, что горит соседский дом. На месте происшествия полицейские установили, что в доме живут супруги, которые работают судьями. В течение двух часов сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар. Никто из хозяев не пострадал", - говорится в сообщении.



Фото: пресс-служба Нацполиции

По словам начальника Каховского отдела полиции Алексея Войчека, предварительно установлено, что пожар возник в результате поджога - на месте были обнаружены бутылки с остатками легковоспламеняющегося вещества.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.378 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи, народного заседателя или присяжного".

Основной версией следствия является совершение преступления в связи со служебной деятельностью пострадавших.

Проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению причастных к совершению преступления. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Как пишет "Судебная власть Украины", указанные события судья Чаплинского районного суда Ирина Пилипенко связывает с осуществлением своей профессиональной деятельности, так как ранее в ее адрес поступали угрозы в связи с рассмотрением ею ряда дел.

В свою очередь, председатель Совета судей Украины Богдан Монич требует от руководителей правоохранительных органов скорейшего расследования дерзкого посягательства на жизнь судей Херсонской области.

Комментируя данное событие, председатель ССУ отметил, что судьи, члены их семей и их имущество находятся под особой защитой государства. Правоохранительные органы обязаны принимать необходимые меры для обеспечения безопасности судьи, членов его семьи и сохранения имущества. Совершенные в связи со служебной деятельностью судьи, посягательство на его жизнь и здоровье, уничтожение или повреждение его имущества, угроза убийством или насилием, оскорбление или клевета на него, а также посягательство на жизнь и здоровье близких родственников судьи, должны иметь неотвратимую ответственность.