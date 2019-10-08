Активность гражданского общества в Украине вернулась к уровню 2013 года, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и Киевского международного института социологии.

Большинство граждан (50%) признают, что общественные организации нужны в их городах или селах, 20% считают, что они не нужны. По сравнению с маем 2018 года процент граждан, которые видят потребность в общественных организациях, уменьшился на 10%. В целом почти во всех регионах более половины граждан выразили потребность в существовании в их городах или селах общественных организаций.

В то же время всего 7,5% граждан ответили, что вовлечены в активную общественную деятельность - фактически столько же, как и в 2013 году (8%). Больше всего приобщенных к активной общественной деятельности оказалось в Западном регионе (13%), в Центральном - 8%, в Восточном - 7%, а меньше всего - в Южном (2%).

Так же, в сравнении 2013 годом, не изменилось и количество украинцев, которые состоят в общественных организациях и объединениях.

"2019 году не принадлежали ни к одной из организаций, объединений или партий 90% граждан, в 2013 - 85,5%", - говорится в исследовании.

Волонтерской деятельностью в течение 2019 года занимались 9% граждан, в прошлом году - 18%, в 2017 - 12%, в 2016 - 14%, в 2015 - 13%.

Основной причиной своего неучастия в деятельности общественных организаций в 2019 году респонденты называют незаинтересованность в подобной деятельности (38,5%), что существенно больше, чем в 2018 году (22%) и 2013 году (23%). В 2019 году стало меньше тех, кто не знает, как можно приобщиться к деятельности ОО - 13%, тогда как в 2018 году на это указывали 16%, а в 2013 - 21%.

Кроме того, 51% украинцев ответили, что вообще не собираются участвовать в работе общественных организаций (год назад, в 2018 году, таких было значительно меньше -

36%).

Значительная часть граждан (41%), если бы была возможность направлять часть своих налогов на поддержку общественных организаций, воспользовалась бы такой возможностью. Из них 16% - на поддержку общественного сектора в целом, а 25% - определенной общественной организации. Треть населения (32%) с этим не согласны и считают, что лучше, чтобы эти средства шли в бюджет.

Абсолютное большинство граждан (77%) считают, что государство должно способствовать развитию гражданского общества (не согласны с этим всего 9%). Причем в этом вопросе солидарны все регионы: и Запад (79%), и Восток (72%), и Центр (83%), и Юг (70%).

Всего было опрошено 2040 респондентов, которые по своим характеристикам представляют взрослое население Украины (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.