МВД планирует обеспечить Госпогранслужбу 20 новыми патрульными катерами, 5 из которых будут построены в Украине, - Аваков. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
Глава МВД Арсен Аваков поделился видением текущей ситуации, а также стратегическими и тактическими планами по развитию МВД в ближайшее время.
"Сегодня предоставили народным депутатам на рассмотрение проект бюджета с основными показателями, которые будут влиять на цели и задачи, которые выполняет МВД", - сказал министр.
Министр отметил, что аннексия Крыма лишила пограничную службу части техники. Поэтому, МВД уже в ближайшие три года планирует обеспечить пограничное ведомство 20 новейшими патрульными катерами. 25% этих кораблей будут построены в Украине, по современным технологиям судостроения.
Отдельно обсудили программу льготного финансового лизинга для спасателей и полицейских.
За первые шесть месяцев работы лизинговой программы, работники системы МВД получили 700 квартир.
Аваков отметил, что на следующий год МВД планирует ряд законодательных инициатив, которые имеют целью повысить уровень безопасности дорожного движения, изменить систему штрафов за превышение скорости движения и снизить порог превышения движения.
Министр отметил, что МВД инициирует ряд изменений миграционного законодательства.