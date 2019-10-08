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08.10.19 14:22

МВД подписало меморандум с ГП "Антонов" о сотрудничестве, - Аваков

Министерство внутренних подписало меморандум о намерениях сотрудничества между МВД и ГП "Антонов". Сотрудничество предусматривает закупку в госпредприятия "Антонов" 13 самолетов Ан-178.

МВД подписало меморандум с ГП "Антонов" о сотрудничестве, - Аваков

Об этом на киевской выставке "Оружие и безопасность" объявил министр внутренних дел Арсен Аваков после подписания меморандума с ГП "Антонов", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Это новейшая украинская разработка. Сейчас есть только один летный экземпляр, но мы хотим иметь у себя в эксплуатации. Девять самолетов будут для нужд службы чрезвычайной ситуации, четыре самолета - для Национальной гвардии. И после того, как первые самолеты будут у нас, "Антонов" сможет поставлять самолеты по всему миру", - сказал Аваков.

Он напомнил, что раньше МВД решило купить бывший в эксплуатации Ан-32П, который раньше использовался Кропивницкой летной академией.

В "Антонов" назвали этот контракт историческим.

"Это первый шаг со стороны силовиков Украины по государственному заказу на ГП "Антонов". Для нас это очень важно, потому что когда мы общаемся с потенциальными заказчиками из-за границы, первый вопрос от них - заказан ли хоть один самолет силовиками вашей страны", - сказал президент предприятия Дмитрий Донец.

После меморандума должен быть подписан еще контракт на изготовление самолетов.

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