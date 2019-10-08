Там, где Зеленский разведет войска, мы заведем тысячи человек, - замкомандира УДА Гергерт

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом он рассказал в эфире PRIME:Муждабаев на телеканале ATR.

"Как главнокомандующий президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне. А мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - сообщил Гергерт.

По его словам, в добровольческой армии объявлена мобилизация, чтобы в случае опасности "не отдать Путину ни метра украинской земли".

Гергерт также заявил, что добровольцы намерены встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на фронте. Однако пока договориться о встрече им так и не удалось.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что договоренность о начале разведения войск в Петровском и Золотом достигнута.

Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что запланированное ранее разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) в понедельник, 7 октября, не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.

Кремль заявил, что не может гарантировать выполнение наемниками РФ условий разведения сторон на Донбассе.

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