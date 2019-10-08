26 депутатов "Слуги народа" встретились в гостинице с контрабандистами Трегубенко и Павлюком, - депутат СН Дубинский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"3 октября 2019 года в гостинице Украина состоялась встреча 26 депутатов партии Слуга Народа с двумя очень интересными господами.

- Трегубенко Сергей,

- Павлюк Илья.

Которых в СМИ связывают с кураторством таможенных потоков и контрабанды", - рассказал нардеп.

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"У меня вопрос, прежде всего, к руководству партии, а также к участникам - что они там делали, и какие вопросы обсуждали? Чтобы было ясно о ком идёт речь, и почему этот вопрос крайне важен для общества и национальной безопасности, — в ближайшее время опубликую данные о многочисленных уголовных разбирательствах по г-ну Трегубенко", - добавил Дубинский.