Предатель-полицейский, собиравшийся взорвать магазин, будет освобожден после 4 лет СИЗО

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 24 сентября, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что мужчину признали виновным в содействии террористической организации, подготовке теракта и незаконном хранении боеприпасов.
Он находится под стражей с 4 сентября 2015 и этот срок ему посчитают по "закону Савченко" как один день предварительного заключения за два дня лишения свободы. Таким образом, осужденному осталось отбыть чуть больше двух месяцев тюремного заключения.
По материалам дела, в конце ноября 2014 сотрудник полиции вступил во внеслужебные отношения с местным жителем села Приморское, который является военнослужащим ВСУ и местным жителем, и расспрашивал их о местонахождении военной части, живой силы, а также наличии тяжелого вооружения.
Кроме того, обвиняемый якобы вступил в преступный сговор с представителями "ДНР" и должен был устроить террористический акт - взорвать магазин, принадлежащий депутату Днепрорудненского городского совета, который известен активной гражданской позицией в поддержку законной власти и Вооруженных сил Украины и занимается волонтерской деятельностью.
Работник полиции получил от неустановленных лиц две боевые ручные оборонительные осколочные гранаты Ф-1. Одну гранату он спрятал на чердаке летней кухни, а вторую положил в автомобиль, которым пользовался. Однако план реализовать не удалось, поскольку злоумышленника задержала СБУ.
Дома у полицейского нашли листовки "Говорит Запорожская республика - "Запорожская Русь", изображения спутниковых снимков Запорожской АЭС, кассовый чек на покупку права проезда в рейсовом автобусе Донецк - Запорожье.