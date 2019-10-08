Начать разведение сил в Золотом не позволяют обстрелы, - министр обороны Загороднюк

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ.

""С технической точки зрения подготовка к разведению на этом направлении продолжается довольно успешно, но начать его не позволяют обстрелы. Отмечу еще раз, что разведение сил и средств может начаться только после 7 дней соблюдения режима тишины на участке, где оно предусмотрено", - говорится в сообщении.

По словам Загороднюка, в Золотом планируют создать координационный центр, который будет способствовать консолидации деятельности представителей местной администрации, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции и других структур и, в случае необходимости, максимально оперативному решению проблемных вопросов.

"Были также в Станице Луганской, где еще летом состоялся первый этап разведения. Ситуация в этом районе спокойная, обстрелов нет, полиция поддерживает общественный порядок", - отметил министр.

"Наши войска на своих позициях ведут наблюдение, сохраняя боеготовность. В случае провокаций или обострение обстановки - готовы действовать адекватно", - подытожил Загороднюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведение сил возможно только после 7 дней "тишины", - министр обороны Загороднюк. ФОТОрепортаж