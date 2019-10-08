С начала года зарегистрировано 187 уголовных производств по преступлениям против журналистов, в суд передано 12, - ГПУ

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Института массовой информации относительно состояния расследования преступлений в отношении журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Среди производств, переданных за этот период в суд, были: пять уголовных производств по статье 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов); пять уголовных производств по статье 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста); два уголовных производства по статье 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста).

Всего с января по сентябрь 2019 года правоохранители зарегистрировали 187 уголовных производств по факту совершения преступлений в отношении работников средств массовой информации, из которых 58 закрыли.

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В частности, 136 уголовных производств были зарегистрированы по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины, из которых 47 были закрыты; 38 уголовных производств - по статье 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), из которых восемь закрыты;

10 уголовных производств - по статье 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста), из которых два закрыты. Также правоохранительные органы зарегистрировали три уголовных производства по статье 348-1 (посягательство на жизнь журналиста), из них одно закрыто.

В 2018 году правоохранители направили в суд 22 уголовных производства по факту преступлений, совершенных в отношении журналистов. В 2017 году правоохранители передали в суд 23 уголовных производства по факту преступлений, совершенных в отношении работников средств массовой информации.

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В 2016 году правоохранительные органы с учетом прошлых лет направили в суд 31 обвинительный акт по факту преступлений, совершенных в отношении журналистов. В 2015 году были переданы в суд 11 уголовных производств по 171-й статье УКУ.