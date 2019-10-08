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08.10.19 16:01

Печерский райсуд оставил Гримчака под стражей

Печерский районный суд Киева оставил под стражей бывшего замминистра МинВОТ Юрия Гримчака.

Печерский райсуд оставил Гримчака под стражей

Об этом сообщила на своей странице в сети Facebook жена подозреваемого Юлия Гримчак, передает Цензор.НЕТ.

"Гримчака оставили под стражей", - говорится в сообщении.

Гримчак останется под стражей еще на один месяц. 

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.

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