Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе, - Воронченко

Об этом Воронченко сказал Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, РФ после возврата 7 сентября 24 украинских моряков заявила суду, что вернула личный состав и корабли.
"Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду", - подчеркнул Воронченко.
На самом деле, по мнению Воронченко, Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии для суда.
"Ну вы представляете, если они нам отдадут катер "Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?" - заявил он.
Воронченко сказал, что Министерство иностранных дел Украины отправило России запрос о возврате кораблей, но пока не получило ответ.