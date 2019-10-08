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08.10.19 16:16

Согласование "формулы Штайнмайера" может привести к полной имплементации Минских соглашений, - Представительство НАТО в Украине

В представительстве НАТО в Украине поддерживают усилия, направленные на выполнение Минских соглашений, включая разведение войск и согласование "формулы Штайнмайера".

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Об этом заявил председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы отметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений", - заявил председатель Представительства НАТО в Украине.

Он также отметил, что в НАТО призывают Россию "в полном объеме выполнить свои обязательства".

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"Мы поддерживаем все усилия, которые направленны на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", - добавил Винников.

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