Инструкторы Школы военных водолазов из Портсмута в Бердянске обучают украинских воинов борьбе с минными заграждениями, - ВМФ Великобритании

"Инструкторы Школы военных водолазов... из Портсмута прибыли в восточноукраинский город Бердянск, на побережье Азовского моря, для проведения занятий по способам противоминной борьбы, - говорится в сообщении. - Небольшой британский отряд поделился различным опытом, начиная от подготовки снаряжения для подводного плавания до практических занятий по разминированию", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом в сообщении указывается, что "Украина стоит перед лицом реальной угрозы постановки Россией морских мин вдоль ее берегов".

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В ВМФ Британии считают, что проведенные занятия позволят украинским военным передать опыт и подготовить других военнослужащих в этой важной сфере.

"Мы надеемся, что это в какой-то мере поможет подготовить их водолазов с тем, чтобы они могли защитить свои берега", - отметили в британском флоте.

Подготовительные курсы британских водолазов являются частью продолжающихся международных усилий по поддержке Украины, указал ВМФ Соединенного Королевства, напомнив, что в июне нынешнего британские инструкторы уже проводили курсы подготовки украинских военных моряков в Николаеве.