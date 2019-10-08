Расходы на оборону в следующем году будут увеличены до 136,6 млрд грн, - Гончарук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

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"В публичной плоскости звучат идеи по поводу "зрада, зрада". Что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это не правда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены", - заявил премьер.

Гончарук отметил, что в процентном соотношении, этот показатель сохранится на уровне 5,4% от ВВП.

"Поэтому пропорционально они не уменшатся. В реальных цифрах расходы на оборону увеличатся до 136,6 млрд", - отметил Гончарук.

По словам Гончарука, расходы на оборону в прошлом году составляли 101,7 млрд грн.

"Эта позиция очень четко оговорена с президентом. Поэтому и офис президента, и Совет национальной безопасности и обороны, и правительство, безусловно не собираются уменьшать расходы на оборону, пока Украина находится по влиянием агрессии извне", - подытожил премьер.

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