Нашим законом мы возвращаем Киеву все права местного самоуправления, - соавтор законопроекта о столице Гурин

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал соавтор законопроекта нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

"В четверг мы проголосовали законопроект за основу. Теперь у нас есть две недели для подачи правок. Секретариат комитета прогнозирует нам много поправок – сотни, возможно и тысячи. Каждый раздел законопроекта будет прорабатываться.

Принимая законопроект в первом чтении, мы задали структуру будущей системы власти в городе. Но мы понимаем, что у нас было не так много времени на его разработку. В нем есть и определенные технические неточности. Некоторые формулировки можно изменить для того, чтобы они более эффективно работали. Есть нормы, требующие дополнительного внимания, в частности, по поводу количества районов. Мы зафиксировали статус-кво — 10 районов в Киеве. Наши юристы настоятельно рекомендуют это исправить — мы вмешиваемся в вопросы, которые должна решать громада и это ее прямое конституционное право. Пока это дискуссионный вопрос, сколько Киеву нужно районов. Нужно провести расчеты — и по численности, и по размеру, и по финансовой стабильности", - пояснил он.

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На вопрос о том, что не угрожает ли децентрализации тот факт, что глава КГГА фактически получает контролирующие полномочия, которыми в других регионах будут наделены префекты, Гурин сказал:

"Есть два этапа – до выборов и после них. До выборов полномочия главы КГГА останутся теми же, что и сейчас. После выборов другая ситуация — нашим законом мы возвращаем Киеву все права местного самоуправления. Все исполнительные функции, которые сегодня имеет глава КГГА, после вступления закона в силу окажутся у мэра. И город Киев будет иметь такие же права, какие имеют сегодня все города Украины. У Киевсовета будет свой исполнительный орган, который будет называться магистрат, управлять им будет мэр.

Мы не можем упразднить Киевскую городскую государственную администрацию, она прописана в Конституции. В законопроекте мы наделил главу КГГА полномочиями надзора за законностью. Они довольно мягкие, речь скорее идет о партнерстве с местным самоуправлением. У него будет доступ ко всем документам и на все встречи. Он может сделать предписание, то есть, рекомендовать местной власти изменить что-то в нормативно-правовом акте. Также он может обратиться в суд с иском, а суд, если сочтет какой-то акт местного самоуправления незаконным, может принять решение о его остановке. Но важно понимать, что и любой гражданин может подать в суд — это наше право.

На публичных обсуждениях мы столкнулись с противодействием со стороны киевской общественности. Они спрашивают: почему за местным самоуправлением должна присматривать какое-то лицо извне, если это наш город? Они говорят, что сами будут следить за местным самоуправлением, это их задача.

Такая модель работает в скандинавских странах, там каждый гражданин по сути выполняет эту функцию. Мы внимательно изучаем все модели, проводим консультации с иностранными партнерами по поводу разных форм контроля, которые существуют в муниципалитетах Европы и Америки. Мы все понимаем, что закладывать в систему конфликт не конструктивно. Мы хотим построить стабильную систему, в которой возможно долгосрочное стратегическое планирование, систему с открытым электронным документооборотом. Делаем публичной всю информацию — и даем общине широкие возможность для контроля".

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Комментируя свою переписку с коллегами при голосовании за законопроект, в котором Гурин назвал его "40 страницами сатанизма", при этом добавил, что сам хотел представлять закон с трибуны парламента, так как у него была заготовлена речь, он сказал:

"Кто проект представлял — это просто техническая ситуация. Тем более мы шли по сокращенной процедуре, это всего 2 минуты для представления законопроекта, очень мало. Конечно, мы хотим, чтобы о наших городах много говорили. И трибуна Верховной Рады – это то место, где нас будут слышать. В следующем чтении планируем презентовать доработанный законопроект залу основательно.

По поводу фразы о сатанинских правках. Это внутренняя шутка еще с тех времен, когда мы внедряли медицинскую реформу, другую радикальную реформу, которой мы занимались с командой МОЗ. Когда мы продвигали реформу, то нас называли сатанистами и чуть ли не кропили святой водой. С тех пор у нас шутка о "страницах сатанизма". Но фотография моей переписки с другом случилась крайне вовремя, за это спасибо фотографу — теперь еще больше людей заинтересовалось и прочитало наш текст.

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По поводу возможного назначения своего коллеги из СН Александра Ткаченко на должность главы КГГА, нардеп сказал, что это в большей мере зависит от Ткаченко и от президента, тогда как лоббирование законопроекта продолжится.

"Мы будем этот закон лоббировать, потому что нужно перезапускать Киев. Сколько еще можно ждать? Мы уже пропустили 5 лет будущей будущей комфортной жизни", - подытожил Гурин.