Группа пластических хирургов из Канады проведет во Львове бесплатные операции участникам АТО/ООС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Во Львов группа пластических хирургов из Канады приедет 25 октября. С 26 октября по 3 ноября они будут проводить запланированные операции. Сейчас в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона львовские врачи проводят подбор пациентов.

Ежедневно в течение недели 12 хирургов будут делать пластику пострадавшим военнослужащим, а также участникам АТО и OOC. Среди запланированных - операции головы, лица, шеи, кистей рук и ног.

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Группу канадских хирургов возглавляет известный профессор пластической хирургии университета Торонто Олег Антонишин. Врач регулярно с 2014 года приезжает в Украину для проведения операций пострадавшим в результате российско-украинской войны.

Операции будут проводить во Львовском военном госпитале. Также пластические хирурги из Канады будут учить украинских врачей.

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