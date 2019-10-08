В конце октября руководство НАТО посетит Украину, - глава Представительства Винников

Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Александер Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Это достаточно мощный сигнал поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО. В то же время в одесский порт войдут корабли постоянной военно-морской группы НАТО", - сообщил председатель Представительства НАТО в Украине.

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По словам Александера Винникова, во время визита генеральный секретарь альянса проведет комиссию Украина - НАТО в Киеве, в которой примет участие президент Владимир Зеленский.

Также представители руководящего органа НАТО встретятся с вновь избранными депутатами, новым составом правительства и представителями гражданского общества.

"Этот визит очень важен, и он подчеркнет все пункты нынешней повестки дня в отношениях между НАТО и Украиной", - считает Александер Винников.

Напомним, представительство НАТО в Украине поддержало "формулу Штайнмайера". "НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы отметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений", - заявил председатель Представительства НАТО в Украине Александер Винников.

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