Дальнейшие поспешные и необдуманные законы приведут к сворачиванию предпринимательской деятельности в Украине, - Ляпина

Об этом заявила глава государственной налоговой службы Ксения Ляпина, передает 112.

"Бизнес не чувствует, в каком направлении собственно движутся изменения. Они будут приносить позитив или нет. И виной тому является хаотическая непрогнозируемая деятельность новой Верховной Рады, то есть принятие этих фискальных законов. После заявлений о том, что мы понимаем, что не надо трогать мелких предпринимателей, началась как раз наоборот какая-то ФОПофобия. То есть ненависть к ФЛП, уничтожение всех правил деятельности этой категории мелкого бизнеса", - заявила Ляпина.

При этом, Ляпина отметила, что основной проблемой сегодня является недоверие бизнеса к власти.

"Недостаток доверия – крупнейший недостаток в украинской политике и экономике. Развивать экономику с колоссальным недостатком доверия невозможно. То есть задача нового правительства, новой власти - создать доверие, а не ее разрушить. Поэтому ну вот тревожные такие тенденции мы сейчас наблюдаем", - заявила Ляпина.

Кроме того, Ляпина заявила, что ГРС удалось спрогнозировать и показать потенциальное негативное влияние законов 1210 и 1210-1, которые предполагают значительный рост стоимости добычи и переработки железной руды в Украине, что сделает ее дороже чем в РФ почти в 10 раз. По данным экспертов, такое положение дел приведет к немедленному выходу Украины из мирового рынка по продажам желео-рудного сырья, при этом место Украины займет Россия, Китай, Бразилия и другие страны, где добыча руды будет значительно дешевле.