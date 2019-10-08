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08.10.19 17:47

В Раде зарегистрировали три законопроекта о добыче янтаря

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде три законопроекта о добыче янтаря. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

янтарь

На данный момент тексты проектов еще не опубликованы на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на сайте парламента зарегистрированы следующие проекты законов: №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию вопроса добычи янтаря", №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины об упорядочении размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря", №2242 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о распределении рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".

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