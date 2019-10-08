В Раде зарегистрировали три законопроекта о добыче янтаря

На данный момент тексты проектов еще не опубликованы на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.
В частности, на сайте парламента зарегистрированы следующие проекты законов: №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию вопроса добычи янтаря", №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины об упорядочении размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря", №2242 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о распределении рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".