Криклий уволил глав Дунайского пароходства и филиала АМПУ в Одессе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры 8 октября.

"Сегодня, 8 октября, министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал приказы о прекращении полномочий Дмитрия Чалого на должности председателя правления ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" и о прекращении полномочий Игоря Ткачука на должности начальника Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Чалый и Ткачук уволены с работы 8 октября 2019 года. Основание для увольнения - пункт 5 части 1 статьи 41 Кодекса законов о труде (прекращение полномочий должностных лиц).

Криклий заявил, что начатое им обновление менеджмента в украинских портах будет продолжаться до полной перезагрузки.

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