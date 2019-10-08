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08.10.19 17:58

Криклий уволил глав Дунайского пароходства и филиала АМПУ в Одессе

Министр инфраструктуры Владислав Криклий прекратил полномочия Дмитрия Чалого на должности председателя правления ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" и начальника Одесского филиала Администрации морских портов Украины Игоря Ткачука.

Криклий уволил глав Дунайского пароходства и филиала АМПУ в Одессе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры 8 октября.

"Сегодня, 8 октября, министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал приказы о прекращении полномочий Дмитрия Чалого на должности председателя правления ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" и о прекращении полномочий Игоря Ткачука на должности начальника Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Чалый и Ткачук уволены с работы 8 октября 2019 года. Основание для увольнения - пункт 5 части 1 статьи 41 Кодекса законов о труде (прекращение полномочий должностных лиц).

Криклий заявил, что начатое им обновление менеджмента в украинских портах будет продолжаться до полной перезагрузки.

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