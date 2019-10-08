В Днепре открылась школа водителей трамваев и троллейбусов

В течение следующих 5 с половиной месяцев профильную подготовку получат 50 учеников.

Без новых специалистов оставался не только Днепр, но и Запорожье, Каменское, Кропивницкий и Полтава.

"Открытие такого центра в Днепре - шаг к решению сложной структурной и инфраструктурной проблемы, которая существовала в городе. Мы можем выпускать около ста водителей ежегодно. После того, как город закроет свою потребность, этот центр более активно предоставлять услуги по обучению водителей из других областных центров. Я доволен тем, что происходит", - заявил мэр Днепра Борис Филатов во время визита в учебный центр 8 октября. Мэр также испытал тренировочную кабину водителя трамвая.

Всего в Днепре не хватает как минимум 200 водителей трамваев и троллейбусов. При этом в городе сейчас системно обновляется подвижной состав электротранспорта и открываются новые маршруты. В то же время средний возраст водителей составляет 45 лет. Поэтому молодые специалисты в этой области крайне необходимы.



Все оборудование и технику для школы приобрели на средства коммунального предприятия. В аудиториях есть действующие макеты подвижного состава, а теорию и практику преподают опытные инструкторы. Обучение предусматривает индивидуальный подход к каждому ученику.

Сергей учится на водителя троллейбуса. Человек уже имеет опыт кондуктора, однако он с детства мечтал водить такую ​​машину.



"Меня всегда привлекали крупные, длинные машины. Когда вырос, взвесил для себя плюсы и минусы профессии. Плюсов было больше. Перевозить людей, помогать им добираться до нужного места. Тем более сейчас здесь нормальные зарплаты, а теперь еще и предприятие само учит", - рассказал будущий водитель.

С начала обучения со студентами заключают трудовые договоры. Поэтому, осваивая профессию, претенденты на профессию получают сразу и трудовой стаж. Предусмотрены и стипендии.

Мэрия Днепра всячески способствует повышению престижа профессии, в частности, водителей трамваев и троллейбусов. В городе подняли зарплаты коммунальным работникам. В частности, умелые водители электротранспорта могут получать около 20 тыс. грн.

Поступать в эту школу можно с 21 года. После завершения обучения студенты сдают экзамены здесь и в Сервисном центре МВД Украины. Они должны получить категории "Tm" для трамвая и "Tr" для троллейбуса. Прежде чем выйти на городские маршруты, водители также будут проходить стажировки - чтобы изучить их специфику.

Желающие зарегистрироваться на курсы могут обращаться в отдел кадров КП "Днепровский электротранспорт" по телефонам: 373-92-13, 093-459-54-83.