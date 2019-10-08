С вечера 12 октября до утра 14 октября в Киеве будет перекрыт проспект Победы для монтажа фрагмента Шулявского моста, - КГГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Возведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу. В связи с этим 12 октября в 22:00 движение по проспекту Победы будет перекрыто до 5:00 14 октября. В это время над проезжей частью проспекта будут устанавливать прогон нового моста", - говорится в сообщении.

На время закрытия движения транспорта по проспекту Победы изменяется порядок работы общественного транспорта. Так, закрывается движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92н, 93Н, 94н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода. Взамен будут организованы временные маршруты.

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В КГГА отмечают, что делается все, чтобы движение по обновленному Шулявскому мосту открылось в конце декабря 2019 года.