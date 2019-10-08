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08.10.19 18:59

Латвия призывает Украину выполнять обязательства в области правосудия и борьбы с коррупцией, - МИД

Министерство иностранных дел Латвии подвело итоги визита главы Эдгарса Ринкевича в Украину.

Латвия призывает Украину выполнять обязательства в области правосудия и борьбы с коррупцией, - МИД

Среди прочего в пресс-службе ведомства отмечают, что Украину призвали выполнять обязательства, передает Цензор.НЕТ.

"На встрече с премьер-министром Гончаруком официальные лица отметили хорошее деловое сотрудничество. В то же время, министр иностранных дел Латвии призвал украинскую сторону выполнить свои обязательства по оптимизации делового климата в стране, особенно в области правосудия и борьбы с коррупцией", - говорится в сообщении.

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Напомним, визит главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича в Украину прошел 7 октября. Тогда же министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал визит Владимира Зеленского в Латвию.

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