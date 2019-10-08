Украина получила от ЕС 18 млрд евро помощи, это в десятки раз больше, чем дает США, - Брок

Об этом заявил специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной, экс-депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"США дают 1 млрд гарантий по кредитам. Это даже не деньги, а обещание взять на себя долговое обязательство Украины. ЕС же с 2015 года выделил Украине 15 млрд евро из своего бюджета, в том числе в виде грантов и ссуд, плюс страны-члены выделили около 3 млрд евро, из которых только от Германии было направлено 1,4 млрд евро. Таким образом Украина получила около 18 млрд евро", - сказал Брок , комментируя прозвучавшие в телефонном разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа обвинения в адрес ЕС и, в частности, Германии и Франции в том, что они недостаточно оказывают помощь Украине.

При этом европейский политик подчеркнул, что существенная часть из предоставленных Украине Еврогсоюзом и его членами 18 млрд евро являются грантами, в то время как Вашингтон ничего Киеву бесплатно не предоставляет.

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Брок также напомнил, что помимо упомянутой им суммы Евросоюз оказывал и другую помощь Украине, которая выражается в действующих между Киевом и Брюсселем соглашениях как то Соглашение об ассоциации и ЗСТ и действующий между сторонами безвизовый режим.

"Таких соглашений США не подписывают. Посмотрите: ЕС дает в десятки раз больше, чем американцы", - подытожил специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной.

Напомним, после публикации стенограммы телефонной беседы Зеленского и Трампа, состоявшейся в июле, стало известно, что президент Украины жаловался на недостаточную помощь со стороны стран Европы.

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Комментируя сказанные Трампу слова, Зеленский подчеркнул, что разговор состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран. Несмотря на это, глава государства благодарен лидерам Европы за любую помощь Украине.

По мнению вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы, упоминание лидеров Германии и Франции в июльском телефонном разговоре президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа - является рабочим процессом в большой политике, а не уровнем личных обид.