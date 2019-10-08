Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
08.10.19 19:54

Враг с начала суток 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

война,ато,оос

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел: вблизи Водяного из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрелы:

вблизи Луганского из ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Светлодарска  - из гранатометов различных систем;

вблизи Травневого - из миномета калибра 82 мм.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Луганского и Светлодарска

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100