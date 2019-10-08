На Закарпатье налоговой милицией изъяты 16 тыс. пачек сигарет, ввезенных в Украину вне таможенного контроля. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что на территорию Украины осуществляется ввоз табачных изделий вне пределов пропускных пунктов и, соответственно, вне таможенного контроля.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 16 тыс. 650 пачек сигарет без марок акцизного налога Украины, 7 тыс. 450 пачек из которых были оклеены марками акцизного налога Беларуси.





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Продолжается следствие.