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08.10.19 19:54

На Закарпатье налоговой милицией изъяты 16 тыс. пачек сигарет, ввезенных в Украину вне таможенного контроля. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области совместно с пограничниками изъяли из незаконного оборота партию табачных изделий иностранного производства, ввезенных в Украину вне таможенного контроля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Закарпатье налоговой милицией изъяты 16 тыс. пачек сигарет, ввезенных в Украину вне таможенного контроля 01

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что на территорию Украины осуществляется ввоз табачных изделий вне пределов пропускных пунктов и, соответственно, вне таможенного контроля.

На Закарпатье налоговой милицией изъяты 16 тыс. пачек сигарет, ввезенных в Украину вне таможенного контроля 02

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 16 тыс. 650 пачек сигарет без марок акцизного налога Украины, 7 тыс. 450 пачек из которых были оклеены марками акцизного налога Беларуси.

На Закарпатье налоговой милицией изъяты 16 тыс. пачек сигарет, ввезенных в Украину вне таможенного контроля 03
На Закарпатье налоговой милицией изъяты 16 тыс. пачек сигарет, ввезенных в Украину вне таможенного контроля 04

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Продолжается следствие.

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