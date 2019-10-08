Законопроект №1210 требует пересмотра, - "Метинвест"

Такое мнение выразила сегодня финансовый директор группы "Метинвест" Юлия Данкова на заседании рабочей группы по вопросам изменения рентных платежей, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на МинПрома.

Она напомнила, что сам автор законопроекта №1210 Даниил Гетманцев ранее признал, что ко второму чтению в ВР документ необходимо изменить не менее чем на 60%.

Поскольку это очень существенные изменения, законопроект необходимо отозвать и еще раз внимательно пересмотреть предлагаемые в нем подходы, подчеркнула Ю.Данкова.

Представитель "Метинвеста" отметила необходимость придерживаться существующих международных практик в части налогообложения добычи полезных ископаемых, в том числе и рекомендаций Международного валютного фонда. Они предусматривают, что 40% выгоды от разработки полезных ископаемых должно получать государство, а 60% должно оставаться у бизнеса – в т.ч. для инвестиций в дальнейшее развитие.

"Мы взяли период с 2014 по 2019 год, первое полугодие, и посмотрели. У нас эта пропорция примерно соблюдается. С учетом рента плюс налог на прибыль получается, что мы платим даже немного больше. Поэтому непонятно, откуда взялся тезис о сверприбылях в отрасли", - сказала Ю.Данкова.

Она предложила депутатам ВР создать рабочую группу с участием экспертов авторитетной международной аудиторской компании, которую могут выбрать сами парламентарии – и с ее помощью оценить реальную налоговую нагрузку на железорудную отрасль.

Представитель "Метинвеста" уточнила, что в случае принятия законопроекта №1210 доля государства в выгоде от разработки полезных ископаемых возрастет до 87% - что сделает добычу железной руды в Украине экономически нецелесообразной. "Когда станет невыгодно добывать руду – будут ее возить из Бразилии", - подчеркнула она.