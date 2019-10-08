Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью "Радио НВ", опубликованном во вторник, 8 октября, Луценко рассказал, что предложение о встрече с Джулиани ему передал один их сотрудников Генеральной прокуратуры в конце 2017 года.
"Почему я согласился? Это было, с моей точки зрения, единственным путем попытаться добиться общего следствия над деньгами организованной преступной группировки Януковича, огромная часть из которых, по нашим данным, находится в США", - пояснил бывший руководитель ГПУ.
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По словам Луценко, он пытался выяснить у Джулиани, "в какие двери можно стучать", чтобы совместно с американским правительством арестовать 7 млрд долларов – сумму, на которую правительством Януковича были размещены украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США
"Мы разговаривали три дня, где-то по два-три часа каждый день", - рассказал экс-генпрокурор.
Среди прочего, Джулиани расспрашивал его о вероятном вмешательстве украинских политиков и должностных лиц в выборы президента США 2016 года. Очевидно, речь шла о публикации депутатом Сергеем Лещенко отрывков из так называемой "черной бухгалтерии" "Партии регионов", в которой фигурировал Пол Манафорт – бывший глава избирательного штаба Трампа, ранее работавший на Виктора Януковича и "регионалов".
По словам Луценко, он заверил юриста Трампа в готовности ГПУ оказать содействие американскому следствию, указав на невозможность расследования этих фактов украинскими правоохранительными органами самостоятельно.
"Мне кажется, что эти действия очевидны, но они не подпадают под украинский Уголовный кодекс. Если вдруг они подпадают под американский — начинайте расследование, и мы, согласно международным нормам, предоставим вам или ответы на ваши запросы, или даже можем создать совместную следственную группу", - пересказал Луценко слова, сказанные им Джулиани.
Второй день встречи с экс-мэром Нью-Йорка, по словам Луценко, был посвящен делам в отношении компании Burisma Николая Злочевского и связях с ней Хантера и Джо Байденов.
"Компания Burisma была собственностью бывшего министра правительства Януковича, который, вероятно, заставлял подчиненных выдавать лицензии неустановленным законом способом для собственной фирмы… Членом правления этой компании стал сначала экс-президент Польши Александр Квасьневский, а вскоре и сын вице-президента Соединенных Штатов Америки Хантер Байден. Ежемесячно они… получали достаточно значительные средства… Общие выплаты сыну вице-президента Соединенных Штатов составили почти миллион долларов", - напомнил Луценко.
На вопросы Джулиани о перспективах расследования в отношении Байденов Луценко, по его словам, дал аналогичный ответ: расследование действий экс-вице-президента США и его сына вне юрисдикции украинских правоохранителей. Но Украина готова оказать содействие США в рамках процедур международной правовой помощи. Услышав это, Джулиани, как утверждает Луценко, озвучил идею об организации его визита к будущему министру юстиции США.