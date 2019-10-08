На Тернопольщине налоговая милиция ликвидировала 2 подпольных цеха по производству спирта и поддельного алкоголя. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 УК Украины были установлены двое жителей региона, которые организовали и обеспечивали работу двух подпольных цехов, в которых незаконно изготавливали спирт и алкогольные напитки из спиртосодержащей жидкости.

При этом в производственном процессе использовали специальное оборудование, изготовленное одним из фигурантов, которое позволяло в условиях подпольного цеха получать контрафактную продукцию, в которой объемная доля спирта составляла 93-95%.

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В дальнейшем поддельные алкогольные напитки и спирт злоумышленники реализовывали конечным потребителям через собственный торговый объект, расположенный на территории области.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в местах незаконного изготовления и реализации контрафактных подакцизных товаров, а также в автомобиле, которым осуществлялись их перевозки, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение почти 4,8 тыс. литров спиртосодержащей жидкости и 180 литров спирта, разлитого в пластиковую тару, а также оборудование и другие средства для незаконного производства ЛВИ, пустую пластиковую тару и автомобиль, который использовали фигуранты.

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Общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 1 млн грн, в т.ч. стоимость подакцизных товаров - 742 тыс. грн.

Продолжается следствие.