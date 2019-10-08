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08.10.19 22:15

Военнослужащий, пытавшийся изнасиловать двух женщин, задержан в Запорожье, - Нацполиция

В Запорожье полицейские задержали военнослужащего, который в течение нескольких часов пытался изнасиловать двух женщин.

Военнослужащий, пытавшийся изнасиловать двух женщин, задержан в Запорожье, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

8 октября около 6:30 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Привокзальной, неподалеку "Детской железной дороги" на женщину напал неизвестный мужчина. Злоумышленник напал на женщину, схватил ее и, угрожая физической расправой, начал тянуть в кусты. Его испугал прохожий и он убежал в сторону Южного микрорайона. Потерпевшая дала правоохранителям приметы нападавшего.

Около 9:45 в службу "102" поступило аналогичное обращение от женщины 1967 года рождения. Мужчина, похожий по приметам, у лесополосы возле одного из домов по улице Водограйной напал на потерпевшую и, угрожая физической расправой, пытался изнасиловать. В это время мимо места преступления проходил гражданин, который испугал нападающего и он убежал.

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Полицейские во время отработки района обнаружили гражданина похожего по приметам. Злоумышленником оказался военнослужащий 1994 года рождения. Под процессуальным руководством военной прокуратуры, мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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