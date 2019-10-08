"Формула Штайнмайера" могла бы стать отправной точкой в реализации Минских договоренностей, - глава ПА ОБСЕ Церетели

Об этом говорится в заявлении президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конфликт не может быть урегулирован военными средствами. Единственным способом облегчить человеческие страдания на Востоке Украины, особенно на фоне приближения зимы, является пошаговый подход. Несмотря на необходимость некоторых дальнейших разъяснений и уточнений, так называемая формула Штайнмайера могла бы стать реальной отправной точкой в ​​достижении прогресса по реализации Минских договоренностей", - заявил Церетели.

По его словам, следует опираться на этот импульс, который предоставляет утверждение текста "формулы Штайнмайера", и обеспечить полное выполнение Минских соглашений.

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Церетели также добавил, что ПА ОБСЕ готова, в случае необходимости, внести свой вклад в проведение выборов на Донбассе, в случае достижения договоренности об их проведении.