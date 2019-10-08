ПАСЕ просит Венецианскую комиссию оценить проект судебной реформы, предложенной Зеленским

Об этом говорится на сайте Венецианской комиссии, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 12 сентября Рада приняла в первом чтении законопроект №1008.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский нашел время для Тома Круза, а для меня - нет. Возможно, посылают какие-то сигналы, - Данишевская

Документом, в частности, предусмотрено сокращение состава Верховного Суда до 100 человек (сейчас работает 192 судьи), изменение правил отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины с полной перезагрузкой этого органа и сужение гарантий независимости судей.

Также предлагается распространить люстрацию на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года. Соответствующие изменения будут внесены в закон об очищении власти.

В конце сентября Верховный Суд обратился к президенту и Верховной Раде с предложением получить заключение Венецианской комиссии относительно законопроекта № 1008 и провести консультации с судебной ветвью власти.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, а также посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас выразили обеспокоенность принятым в первом чтении проектом закона №1008 о деятельности органов судейского управления, который предусматривает реформу судебной системы.

Также читайте: Результаты судебной реформы показывают позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, - Совет Европы