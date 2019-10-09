Два сапера погибли в Польше при разминировании боеприпасов времен Второй мировой войны

Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на источники в правительственном Центре безопасности, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Польское Радио.

Трагедию прокомментировал представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Польши Марек Павляк.

"Взрыв боеприпасов произошел на лесной территории. Речь идет о пяти артиллерийских снарядах", - рассказал Павляк.

"Пострадали шесть саперов. Двое из них скончались на месте. Два человека серьезно ранены и доставлены вертолетами в больницы. Травмы оставшихся военнослужащих более легкие - в больницу их доставили машинами скорой помощи", - пояснил военный.

В мэрии Кузни-Рациборской Силезского воеводства, где произошла трагедия, пояснили, что в лесу, где это произошло, со времен Второй мировой войны осталось множество неразорвавшихся боеприпасов

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