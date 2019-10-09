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09.10.19 01:31

Спецслужбы стран Запада обнаружили сверхсекретное подразделение ГРУ РФ, которое "дестабилизирует" Европу, - "New York Times"

Разведывательные службы по крайней мере четырех западных стран обнаружили совершенно секретное подразделение ГРУ Генштаба России, деятельность которого связана с дестабилизацией ситуации в Европе.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "New York Times".

"Сначала состоялась кампания дестабилизации в Молдове, после чего отравление торговца оружием в Болгарии, затем попытка переворота в Черногории. В прошлом году в Британии было совершено покушение на бывшего российского шпиона с помощью нервно-паралитического реагента", - информирует американская газета.

При этом отмечается, что эта группа под условным названием "часть 29155" действовала по крайней мере десять лет, но западные спецслужбы обнаружили ее существования только недавно.

Как пишет издание, эту информацию подтверждают разведывательные службы четырех западных стран. Однако они не могут четко спрогнозировать, где в следующий раз проявят себя российские оперативники.

В NYT уточняют, что деятельность каманды вполне вписывается в "гибридную войну", которую ведет Путин против Запада. Она сочетает пропаганду, хакерские атаки и дезинформацию, а также открытое военное противостояние.

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