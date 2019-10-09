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09.10.19 02:04

Италия резко сокращает численность парламента

Палата депутатов парламента Италии во вторник проголосовала за сокращение его численности более чем на треть. В случае реализации этой реформы нижняя палата будет состоять из 400 депутатов вместо 630, а число сенаторов сократится с 315 до 200. Решение было утверждено почти единогласно, "за" проголосовали 553 депутата из 569 присутствовавших.

италия

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  BBC, парламентская реформа была частью программы "Движения пяти звезд" и ее условием для формирования коалиции с Демократической партией. В партии заявляли, что этом позволит сэкономить стни миллионов евро на зарплатах и прочих расходах.

Но у такого решения есть и критики. Они полагают, что сокращение парламента может ослабить демократию и повысить влияние лоббистов.

Изменения должны вступить в силу после очередных выборов, которые назначены на 2023 год.

Сейчас Италия - один из мировых лидеров по количеству законодателей, уступая только Китаю (около 3 тысяч) и Великобритании (1443, из которых 793 - неизбираемые члены Палаты лордов).

Начиная с 1983 года Италия семь раз пыталась урезать парламент, но пока что безуспешно.

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