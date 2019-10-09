Италия резко сокращает численность парламента

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на BBC, парламентская реформа была частью программы "Движения пяти звезд" и ее условием для формирования коалиции с Демократической партией. В партии заявляли, что этом позволит сэкономить стни миллионов евро на зарплатах и прочих расходах.

Но у такого решения есть и критики. Они полагают, что сокращение парламента может ослабить демократию и повысить влияние лоббистов.

Изменения должны вступить в силу после очередных выборов, которые назначены на 2023 год.

Сейчас Италия - один из мировых лидеров по количеству законодателей, уступая только Китаю (около 3 тысяч) и Великобритании (1443, из которых 793 - неизбираемые члены Палаты лордов).

Начиная с 1983 года Италия семь раз пыталась урезать парламент, но пока что безуспешно.

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