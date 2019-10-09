Враг за сутки 17 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов:

- неподалеку от Песков - из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

- вблизи Опытного - из минометов калибра 82 мм;

- дважды неподалеку от Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- трижды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Новогригорьевки - из станкового противотанкового гранатомета;

- неподалеку от Пищевика и Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов:

- дважды вблизи Травневого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

- вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Хутора Вильный - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Светлодарска - из гранатометов различных систем.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ призвал к новому разведению войск на Донбассе, несмотря на обстрелы со стороны террористов

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы:

- неподалеку от Песков - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

- вблизи Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета;

- вблизи Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Николаевки и вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили в пресс-центре ОС.



