Двум сотрудникам патрульной полиции Одессы вручили подозрение за участие в пытках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Оперативники Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили, что отдельные сотрудники Управления патрульной полиции области превышают служебные полномочия во время несения службы.

Командир и полицейский взвода во время дежурства на территории одесского железнодорожного вокзала были уличены в нанесении телесных повреждений доставленным в опорный пункт и принуждении признаться в совершении имущественных преступлений. К таким незаконных методам патрульные прибегали ради искусственного повышения показателей своей работы.

Работники внутренней безопасности НПУ установили личность и место нахождения одного из пострадавших от преступных действий "стражей порядка".

"Его и еще одного человека патрульные задержали ночью на перроне вокзала, доставили в отделение полиции и, применяя физическое и психологическое воздействие, требовали дать показания признание в краже золотой цепочки на территории вокзала. За отказ брать на себя чужое преступление, задержанных били резиновыми дубинками, руками и ногами. Физическое издевательство продолжалось, пока одному из задержанных не стало плохо. Только тогда полицейские отпустили их", - сообщили в полиции.

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По показаниям потерпевшего следователи ГБР начали уголовное производство по ч.2 ст.127 (пытки) УК Украины.



Фото: пресс-служба Нацполиции

После проведения ряда процессуальных действий работники Одесского управления ДВБ НПУ, следователи ГБР, под процессуальным руководством одесской прокуратуры, вручили уличенным сотрудникам УПП подозрения в совершении ими преступления, предусмотренного ч.2 ст.127 УК Украины. В суд подано ходатайство об избрании полицейским меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

"Подобные случаи недопустимы, а сотрудники, которые переступают черту закона, должны быть привлечены к строгой ответственности и искоренены из рядов Национальной полиции. Самоотверженная и рутинная работа тысяч добросовестных полицейских сводится на нет благодаря таким позорным прецедентам. Поэтому очистка системы будет продолжаться", - прокомментировал ситуацию первый заместитель Председателя НПУ Евгений Коваль.