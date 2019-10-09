Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала более 500 взрывов в Донецкой области в течение одного дня

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

"В период с вечера 4 до вечера 5 октября в Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 500), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 210 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на северо-северо-восток от н. п. Марьинка (подконтролен правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), на юго-запад от н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка), а также на юго-запад и восток от н. п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км на северо-восток от Донецка)", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что в период с вечера 5 до вечера 6 октября СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (220), если сравнивать с предыдущими сутками. Практически все нарушения режима прекращения огня, в том числе более половины взрывов, были зафиксированы в районах на юго-запад и восток от Светлодарска, на северо-северо-восток от Марьинки, а также на восточно-северо- восток и восток от н. п. Майорск (подконтролен правительству, 45 км к северо востоку от Донецка).

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"В период с вечера 4 до вечера 5 октября во Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 205), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (7 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на юго-восток и от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганская).

В период с вечера 5 до вечера 6 октября СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (10), если сравнивать с предыдущими сутками. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано на участке разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска) и вблизи него.